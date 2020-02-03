Україна відреагувала на обрання голови 75-ї сесії Генасамблеї ООН
|15:15 18.06.2020
|Турция
Представника Туреччини було обрано Президентом 75-ої сесії Генасамблеї ООН, що для України є позитивною новиною.
Про це у Facebook написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.
“Гарні новини з ООН! Представника Туреччини Волкана Бозкіра було обрано Президентом 75-ої сесії Генасамблеї ООН, що розпочнеться в вересні. За нього проголосували 178 з-поміж 193 країн-членів ГА ООН. Це перший турецький дипломат, який обирається на таку високу посаду”, — написала дипломат.
Вона підкреслила, що “для України це обрання є надзвичайно позитивною новиною”.
Раніше призначення прокоментував речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
“Принципово важливо, що, незважаючи на пандемію, Генасамблея ООН зберігає інститут таємного голосування у рамках виборчого процесу як один із основних елементів її демократичного характеру роботи”, — зазначив він.
17 червня вперше за чотири місці у штаб-квартирі ООН пройшло таємне голосування за трьома напрямами, після виборів штаб-квартира знову перейде у режим дистанційної роботи.
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