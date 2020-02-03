Представника Туреччини було обрано Президентом 75-ої сесії Генасамблеї ООН, що для України є позитивною новиною.

Про це у Facebook написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

“Гарні новини з ООН! Представника Туреччини Волкана Бозкіра було обрано Президентом 75-ої сесії Генасамблеї ООН, що розпочнеться в вересні. За нього проголосували 178 з-поміж 193 країн-членів ГА ООН. Це перший турецький дипломат, який обирається на таку високу посаду”, — написала дипломат.

Вона підкреслила, що “для України це обрання є надзвичайно позитивною новиною”.

Раніше призначення прокоментував речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

“Принципово важливо, що, незважаючи на пандемію, Генасамблея ООН зберігає інститут таємного голосування у рамках виборчого процесу як один із основних елементів її демократичного характеру роботи”, — зазначив він.

17 червня вперше за чотири місці у штаб-квартирі ООН пройшло таємне голосування за трьома напрямами, після виборів штаб-квартира знову перейде у режим дистанційної роботи.