Президент Азербайджану здійснить офіційний візит до України

14:32 18.06.2020   Украина

 МЗС України та Азербайджану домовилися про підготовку візиту президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва до України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує УНН.

Зазначається, що 17 червня відбувся черговий раунд політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Азербайджанської Республіки Халафа Халафова у форматі відеоконференції, у ході яких всебічно обговорено подальше співробітництво, у тому числі щодо підтримки територіальної цілісності обох держав та окремих аспектів політики стосовно окупованих територій.

"Сторони позитивно оцінили високий рівень взаємодії на найвищому рівні та стан реалізації домовленостей, досягнутих у рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в Азербайджан (16–17 грудня 2019 року). Дипломати підкреслили важливість збереження існуючої динаміки політичного діалогу та домовилися сконцентрувати зусилля на підготовці офіційного візиту президента Азербайджану Ільхама Алієва до України до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що сторони домовилися активізувати роботу міністерств та відомств для підготовки спільних ініціатив, програм та документів, а також провести засідання двосторонніх робочих органів.

Заступники міністрів також обговорили практичні кроки щодо реалізації проектів у політичній, торговельно-економічній, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній та військово-технічній сферах. Крім того, відбувся обмін думками стосовно взаємодії в рамках міжнародних та регіональних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, РЄ, ОЧЕС, а також ГУАМ.

Як повідомлялося раніше в УНН, наприкінці травня Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану.

Нагадаємо, у грудні минулого року Зеленський обговорив з Алієвим забезпечення регіональної безпеки України і Азербайджану.



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