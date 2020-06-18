Судья Южного окружного военного суда Алексей Магомадов удовлетворил ходатайство адвоката Назима Шейхмамбетова и допустил в качестве общественного защитника в уголовном деле украинского активиста Олега Приходько священнослужителя Климента, архиепископа Симферопольского и Крымского Украинской Православной Церкви.

Об этом из Крымского гарнизонного военного суда сообщает корреспондент «Крымской солидарности».

«Павел Кущ (имя архиепископа в миру) имеет опыт участия в уголовных делах в качестве общественного защитника. В 2018 году допущен Раздольненским районным судом Республики Крым в качестве общественного защитника», - подал соответствующее ходатайство адвокат Назим Шейхмамабетов в ходе судебного заседания в Южном окружном военном суде.

Свое ходатайство он обосновал тем, что в законодательстве есть статьи, указывающие на право получения юридической помощи и право иметь нескольких защитников, а отказ суда возможен лишь при наличии существенных доказательств или при наличии предусмотренных законом обстоятельств, исключающих участие защитников.

«Его присутствие поможет нам оказать моральную и духовную поддержку моему подзащитному, что обеспечит более эмоционально ровный процесс для нас и обеспечит моему подзащитному должное участие. Наше ходатайство изложено в письменном виде, для того, чтобы допросить священнослужителя Климента, он прибыл в Крымский гарнизонный военный суд», - добавил защитник.

В текущем судебном заседании архиепископ Климент участвовать не сможет, поскольку по техническим причинам окажется в одном помещении с засекреченным свидетелем, которого сегодня допрашивает суд. Судебная коллегия возражает против такой формы работы в суде. Однако в дальнейших заседаниях священнослужитель уже будет допущен уже в качестве защитника.

Архиепископ Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.