Кулеба відреагував на рішення США щодо продажу Україні 16 катерів

14:01 18.06.2020   Украина

Рішення Державного департаменту США щодо можливої закупівлі до 16 сучасних патрульних катерів Mk VI для Військово-морських сил ЗСУ демонструє рівень довіри і партнерства між Україною і США.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“Схвалення Державним департаментом США можливої закупівлі до 16 сучасних патрульних катерів Mk VI для ВМС України демонструє рівень довіри і партнерства між Україною і США. Разом ми посилюємо обороноздатність України на морі, забезпечуємо стабільність і безпеку в Європі”, — написав міністр.

Нагадаємо, Держдеп США напередодні підтримав можливий продаж уряду України 16-ти патрульних катерів Mark VI та додаткового устаткування на суму 600 мільйонів доларів.

Зазначається, що цей продаж покращить безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу у Європі.



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