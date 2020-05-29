Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн

13:45 18.06.2020   Россия

Росія увійшла до списку десяти найнебезпечніших країн світу згідно зі щорічними оцінками Інституту економіки та миру.

Оприлюднений на офіційному сайті установи рейтинг складається за 23 показниками, серед яких — рівень політичного терору, кількість смертей від внутрішнього конфлікту та рівень вбивств, повідомляє  Укрінформ.

«Росія - десята найнебезпечніша країна світу. Висока мілітаризація Росії сприяє її позиції в цьому списку, також враховано один із найвищих показників експорту зброї на душу населення. Росія, на відміну від інших країн у цьому списку, має рекомендації щодо подорожей рівня 2 від Держдепартаменту США із застереженням проявляти підвищену обережність під час відвідування», - йдеться у публікації.

Крім того, фахівці інституту вважають, що Росія сприйнятлива до транснаціональних та місцевих терористичних угруповань та осіб, схильних до екстремістських ідеологій. «Російські чиновники також довільно затримують громадян США, які можуть стати жертвами цькування чи вимагання», - йдеться у роз’ясненнях інституту.

Серед 163 країн світу більш небезпечними, ніж РФ, Інститут економіки та миру називає Афганістан, Сирію, Південний Судан, Ємен, Ірак, Сомалі, Центральноафриканську республіку, Лівію та Демократичну Республіку Конго.

Україна у цьому списку займає 14-е місце. Відзначається, що країна потерпає від скорочення населення через високий рівень еміграції та смертності, низький рівень народжуваності, конфлікт на сході з Росією, бідність та корупцію.

Дослідники щороку оцінюють ситуацію у 163 країнах світу, на які припадає понад 99% всього населення світу. Серед чинників, врахованих дослідниками, окрім безпосередньої наявності внутрішніх чи зовнішніх конфліктів, воєн та проявів тероризму, також імпорт і експорт озброєнь, наявність ядерної зброї, кількість убивств, кількість ув'язнених, кількість внутрішньо переміщених осіб, витрати на оборону та інші фактори.



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