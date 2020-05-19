За інформацією адвоката Еміля Курбедінова, який опікується справою кримських політв’язнів Теймура Абдуллаєва і Айдера Саледінова продовжується політично-упереджене персеслідування та порушення прав незаконно ув’язнених громадян України на території Російської Федерації.

В порушення норм міжнародного права, Теймур Абдуллаєв і Айдер Саледінов були переміщені з тимчасово окупованої території до Російської Федерації для відбування покарання за політичною та сфабрикованою справою, повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Сьогодні, при повному потуранні прокуратури Республіки Башкортостан і ФСВП Республіки Башкортостан тривають незаконні дії адміністрації і оперативних співробітників виправної колонії щодо політв’язнів Абдуллаєва і Саледінова. Використовується інструмент накладення надуманих стягнень на засуджених і постійне їх знаходження не в таборі, а в нелюдських умовах штрафних ізоляторів та інших камерах з метою «зламати» і підпорядкувати.

ФСВП Башкирії відмовляється надати адвокату інформацію чи копії документів, що стосуються таких надуманих стягнень накладених на Теймура і Айдера для подальшого їх оскарження.

“Не там спав", "звертається на "ти" до співробітника", "не робить зарядку" - ось «страшні злочини» за які просто «ламають» людей і гублять їх здоров'я в Башкирської ІК-2!” - повідомляє адвокат.

Ігноруються адвокатські запити, або ж скарги на начальника ФСВП РБ Прокуратурою пропонується розглянути йому самому.

Представництво Президента України в АР Крим слідкує за ситуацією з кожним кримським політв'язнем, засуджує політично мотивоване кримінальне переслідування громадян України. Станом на сьогодні, в Республіці Башкортостан перебуває десять незаконно утримуваних активістів з Криму. Першим був Руслан Зейтуллаев, який отримав покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років суворого режиму.