Державний департамент США погодив продаж Україні за програмою Foreign Military Sale (FMS) 16 сучасних патрульних катерів Mark VI та пов'язаного з ними озброєння, загальною орієнтовною вартістю 600 мільйонів доларів.

Відповідне повідомлення оприлюднене 17 червня Агентством Міноборони США з питань співробітництва в галузі безпеки (DSCA), яке повідомило Конгресу про можливість такого продажу. Повідомлення про потенційний продаж вимагається американським законодавством, передає Ukrainian Military Pages.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що поставка Україні патрульних катерів Mark VI відбуватиметься за рахунок коштів американської військової допомоги. ВМСУ планують розмістити дивізіон цих патрульних катерів на Азовському морі.

DSCA повідомляє, що Україна надсилала запит на придбання до 16 патрульних катерів Марк VI; 32 гармат MSI Seahawk A2; 40 гармат MK44 Bushmaster II (32 встановлені та 8 запасних); 20 електрооптичних інфрачервоних радіолокаторів (FLIR) (16 встановлених та 4 запасні); 16 акустичних пристроїв дальнього радіусу дії (LRAD) з 5-км акустичною системою; 16 ідентифікаційних систем «свій/чужий» (IFF); комунікаційне обладнання; допоміжне обладнання; запасні та ремонтні частини; інструменти та випробувальне обладнання; технічну документацію; тренування персоналу; послуги з технічного та логістичного забезпечення від Уряду США і підрядника та інші пов'язані елементи логістичного забезпечення.

фото: Дистанційна керована гармата MSI Seahawk A2

Орієнтовна вартість програми 600 млн дол. Зазначається, що пропонований продаж відповідатиме зовнішньополітичним цілям та цілям національної безпеки США шляхом поліпшення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Основним підрядником буде SAFE Boats International, Bremerton, WA. Немає відомих угод про компенсацію, запропонованих у зв'язку з цим потенційним продажем.

26-метрові алюмінієві катери Марк VI експлуатуються Прибережними річковими силами ВМС США (Navy's Coastal Riverine Force, CRF). Катери є достатньо відомими й на сьогодні перебувають на озброєнні не лише США, а й інших країн.

Силова установка Mk VI з двох дизельних двигунів MTU 16V2000M94 з водометами забезпечує максимальну швидкість 35 вузлів і короткочасну максимальну швидкість у 41 вузол. Дальність ходу на швидкості у 30 вузлів близько 600 миль.

Катер може бути озброєний дистанційно керованими 25-мм автоматичними гарматами M242 Bushmaster, 12,7 та 7,62-мм кулеметами. До речі, замовлені Україною гармати Mk44 Bushmaster II є 30-мм ланцюговою гарматою виробництва Alliant Techsystems, що є подальшим розвитком 25-мм гармати M242 Bushmaster і на 70% використовує ті самі частин, що й M242 зі збільшенням вогневої потужності на 50% при 20% збільшенням калібру.

[США нададуть Україні озброєні патрульні катери Mark VI]