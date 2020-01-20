Тегеран готовий віддати Києву "чорні скриньки" збитого літака МАУ, але є умова

13:01 18.06.2020   Украина

Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" збитого над Тегераном українського літака авіакомпанії "МАУ", якщо Київ забезпечить необхідні умови для експертизи.

Про це заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі, інформує NRT, передає Укрінформ.

"Необхідне співробітництво в цьому питанні передбачає розшифровку "чорних скриньок" в Україні у присутності експертів ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації – ред.)", - сказав він.

За словами Есламі, в іншому випадку розшифровка "чорних скриньок" відбудеться у Франції.

"Якщо ці умови не будуть виконані, то розшифровка ("чорних скриньок" – ред.) відбудеться у Франції", - додав іранський міністр.

Він зазначив, що раніше у Києва "не було технічних можливостей для розшифровки цих скриньок".

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що іранська сторона має до завершення сесії ради ІКАО 26 червня або передати на розшифровку "чорні скриньки" збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі цього не зроблено.

Як повідомлялося раніше, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та члени екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою збитого літака МАУ.



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