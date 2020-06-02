За добу в українській армії виявили 18 випадків коронавірусу
|11:45 18.06.2020
|Украина
Станом на ранок 18 червня в Збройних силах на COVID-19 хворіє 148 осіб. За останню добу нових випадків – 18.
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
«Станом на 10.00 18 червня в Збройних силах України хворіє 148 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 227 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 427 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 70 осіб. За минулу добу зареєстровано вісімнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я із коронавірусною хворобою перебувають 9 військовослужбовців. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 9 осіб.
В пресслужбі запевнили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.
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