Станом на ранок 18 червня в Збройних силах на COVID-19 хворіє 148 осіб. За останню добу нових випадків – 18.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

«Станом на 10.00 18 червня в Збройних силах України хворіє 148 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 227 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 427 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 70 осіб. За минулу добу зареєстровано вісімнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я із коронавірусною хворобою перебувають 9 військовослужбовців. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 9 осіб.

В пресслужбі запевнили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.