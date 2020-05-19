В оккупированном Крыму хотят наказать "комитет молодежной политики" за использование иностранных слов

12:29 18.06.2020   Крым

Так называемый "член совета федерации" от оккупированного Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить "госкомитет молодежной политики" оккупированного Крыма и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Об этом сообщила пресс-служба "сенатора", передают Новости Крыма.

«6 июня, в День русского языка, я познакомился с планом мероприятий по празднованию Дня России. И этот план начинался со слова «мэппинг». Дальше было слово «селебрити» и так далее... дюжина английских слов. Это – план, который был составлен Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым. Оказалось, что он сверстан на основе планов, которые спущены из Москвы дирекцией Года памяти. У меня возникает вопрос: русский язык – это наша Родина – у нас Родина начинается со слова «мэппинг»? – обратился к генпрокурору "сенатор".

Цеков сослался на закон «О государственном языке» и спросил у генпрокурора, насколько плотно осуществляется контроль за его соблюдением. В частности, он назвал альтернативу примененному госкомитетом термину. «Слово «мэппинг» – это простое русское слово «видеопроекция», – отметил "сенатор".



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