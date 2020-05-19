В окупованому Криму повідомляють про смерть ще двох пацієнтів із коронавірусом. Представники «влади» півострова водночас заявляють, що за останню добу не виявили жодного нового випадку COVID-19.

Про смерть ще двох пацієнтів розповів «заступник» окупаційного «міністра охорони здоров'я» Криму Антон Лясковський, пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє ATR.

«За минулу добу — два летальних випадки. Один — у Сімферопольській міській лікарні №7, інший — у Євпаторійській міській лікарні», — сказав «чиновник», не розповівши жодних подробиць про пацієнтів.

Загалом, з урахуванням цих випадків, кількість смертей від COVID-19 на півострові досягла 23 (20 — у Криму, 3 — у Севастополі).

«Голова» окупованого Криму Сергій Аксьонов у Facebook повідомив, що за останню добу на півострові не виявили жодного нового випадку COVID-19.

Так, за останніми даними окупантів, загальна кількість хворих на півострові складає 766 осіб (575 — у Криму, 191 — у Севастополі).

На офіційному ресурсі російського штабу щодо поширення COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» станом на 17 червня повідомляється про 561 інфікованого в окупованому Криму і про 191 — у Севастополі.

Водночас Постійне представництво президента України в АРК стверджує, що Росія замовчує реальний стан справ з інфікованими COVID-19 в Криму.

Зазначимо, що попри зростання кількості випадків COVID-19 у Криму «влада» півострову з 15 червня скасувала режим самоізоляції для усіх мешканців та обов’язкову обсервацію для приїжджих. З 1 липня окупанти обіцяють пускати на півострів російських туристів.

Як відомо, нині у Криму діє «режим підвищеної готовності», оголошений через поширення COVID-19. «Влада» півострову поступово пом'якшує обмежувальні заходи. Так, з 1 червня на півострові відновили роботу літні майданчики кафе і ресторанів. З 15 червня в окупованому Криму починається поетапне відновлення роботи об'єктів санаторно-курортного комплексу.