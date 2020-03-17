В Україні на 8:40 18 червня зафіксовано вже понад 34 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - знову антирекорд.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 34 063 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 829 інфікованих, що є антирекордом.

Внаслідок хвороби загалом померли 966 людей, з них 23 - за останню добу.

Оновлених даних про одужалих поки немає, вчорашня цифра - 14 943.