В Україні вже понад 34 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 829
|11:15 18.06.2020
|Украина
В Україні на 8:40 18 червня зафіксовано вже понад 34 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - знову антирекорд.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 34 063 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 829 інфікованих, що є антирекордом.
Внаслідок хвороби загалом померли 966 людей, з них 23 - за останню добу.
Оновлених даних про одужалих поки немає, вчорашня цифра - 14 943.
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