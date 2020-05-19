У МЗС не відкидають чергової агресії Росії проти України

12:45 18.06.2020   Крым

В МЗС України не виключають можливості чергової агресії Росії проти України.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар передає 112 Украина.

"Ми не знаємо, що думає Володимир Путін і чи не наказав він вже військовим готуватися до чергової агресії. Не буду надмірно спекулювати, але приводом для активізації дій проти України може бути як нестача води в Криму, так і перезавантаження влади в Росії - щоб, наприклад, приховати порушення або отримати прихильність виборців", - відзначив Боднар.

Він послався на аргументи військових спеціалістів про ймовірність загрози з боку Криму, з урахуванням потенціалу Чорноморського флоту РФ, його можливостей проведення десантних операцій по всьому узбережжю Чорного моря.

"Не думаю, щоб Росія відмовилася від планів пробити собі сушею коридор до Криму, а може і до Придністров'я. Особливо з урахуванням того, що води в Криму все менше і менше. І ніхто не знімав військову загрозу з боку окупованого Донбасу і території Росії взагалі", - відзначив Боднар.

За його словами, про загрози з боку РФ Україна постійно інформує міжнародне співтовариство, зокрема, країни, які задіяні в "норманнском форматі" - Німеччину і Францію, а також США та інших партнерів у НАТО.

Нагадаємо, НАТО вирішило зміцнити оборону у відповідь на ядерну загрозу з боку РФ.

На початку червня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про Основи державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування", який визначає, в яких випадках країна може використовувати ядерну зброю.



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