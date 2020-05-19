Місія України в ООН закликала посилити тиск на Росію через заборону Меджлісу в Криму
|11:01 18.06.2020
|Крым
Представники місії України в ООН закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через невиконання рішення Міжнародного суду ООН про відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу на окупованому півострові.
Про це говорили під час 43-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві, повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає Радіо Свобода.
«Росія з абсолютною неповагою до Міжнародного суду ООН ігнорує його наказ про тимчасові заходи у справі України проти Росії про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Наказ, зокрема, вимагає відновити роботу Меджлісу кримськотатарського народу і захистити ідентичність українського та кримськотатарського народу під тимчасовою окупацією. При цьому Росія продовжує політику репресій щодо корінного населення і зловживає своїми антитерористичними законами для переслідування кримськотатарських активістів», – мовиться у повідомленні.
У 2016 році підконтрольний Росії Верховний суд Криму, а потім і Верховний суд Росії ухвалили заборонити представницький орган кримських татар – Меджліс. Його визнали екстремістською організацією, нібито через посягання на територіальну цілісність Росії і залякування людей.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Також делегація України засудила погіршення ситуації з правами людини на тлі поширення пандемії COVID-19 в Криму.
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