Франція звинуватила ВМС Туреччини в агресивних маневрах в Середземному морі

10:45 18.06.2020   Турция

Міністерство оборони Франції повідомило про «надзвичайно агресивні» маневри фрегатів ВМС Туреччини проти французького військового корабля, який брав участь в місії НАТО в Середземному морі.

Про це повідомляє Arab News, передає Главком.

Інцидент стався кілька тижнів тому під час спроби французьких військових перевірити вантажне судно. За попередніми даними, судно перевозило зброю до Лівії всупереч ембарго ООН.

У міноборони Франції заявили, що турецькі фрегати тричі підсвітили своїми радарами французький корабель, що дає підстави вважати, що турецькі військові могли випустити ракети.

«Цей надзвичайно агресивний акт проти корабля НАТО з боку союзника неприйнятний», — заявив представник міноборони Франції.

Напруженість між Францією і Туреччиною, членами НАТО, посилилася через участь у війні в Лівії. Туреччина підтримує визнаний ООН уряд в Тріполі, в той час як Франція, як вважають, встала на бік військового лідера Халіфи Хафтара, який базується в східній частині Лівії.

До слова, урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт.

Раніше стало відомо, що армію Хафтара вибили з аеропорту Тріполі, який вона зайняла в минулому році.

Відвоювання міжнародного летовища у Тріполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.

Натомість у МЗС Росії заявили, що лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною.



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