У посольстві України в США пояснили закупівлю партії ракет Javelin

10:29 18.06.2020   Украина

Російська Федерація, і зокрема Кремль, повинні відповідати за свої дії на світовій арені, особливо, якщо ці дії мають окупаційний характер або є втручанням у внутрішню політику інших країн.

Подібну думку висловили колишні посли США в Україні Джон Гербст і Стівен Пайфер під час відеоконференції з Atlantic Council, передає кореспондент УНН.

Так, Пайфер вважає, що дії влади РФ по відношенню до українських і грузинських територій неприпустимі, особливо військове втручання.

"Росія повинна розуміти, що проти неї продовжать застосовувати санкції в разі таких дій", - вважає посол.

Подібну думку поділяє і Гербст. За його оцінки, територіальні питання були вирішені ще в кінці 90-х, і Росія повинна була з цим рахуватися.

Однак, на думку Пайфера, дії Кремля скоріше демонструють повну безкарність.

"Ці відносини (з Росією - ред.) можуть підтримуватися тільки за рахунок санкцій", - сказав посол.

Також США уважно спостерігають за відносинами Росії з Китаєм, і в разі несподіваних ситуацій готові реагувати негайно.

Нагадаємо, що Рада ЄС планує підтримати продовження санкцій проти Росії на шість місяців.



Ще на цю тему:

14:01 18.06.2020
Кулеба відреагував на рішення США щодо продажу Україні 16 катерів
13:15 18.06.2020
США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та іншого обладнання на $600 млн / Доповнено
09:01 18.06.2020
США затвердили продаж Україні 16 катерів Mark VI та озброєння на $600 мільйонів
08:17 18.06.2020
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря
09:01 12.06.2020
США затвердили оборонну допомогу Україні у $250 мільйонів
08:45 12.06.2020
Пентагон назвав Україну «важливим партнером» у «стратегічному суперництві з Росією»
13:00 28.05.2020
Новий пакет військової допомоги: Україна отримає від США два патрульних катери
15:30 25.05.2020
Експерти: Вихід США з договору про «відкрите небо» може послабити Україну
19:45 22.05.2020
США передали Україні військової допомоги на 25 мільйонів доларів
20:30 21.05.2020
Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець
14:15 21.05.2020
США надають Україні додатковий 1 млн доларів для боротьби з COVID-19
16:30 19.05.2020
Кулеба запросив Американську торговельну палату та ЄБА спільно розвивати торгівлю та залучати інвестиції
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 18.06.2020
Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн
09:45 18.06.2020
До Верховного суду Росії подали позов проти указу Путіна про голосування 1 липня
08:45 18.06.2020
НАТО погодило пакет заходів у відповідь на загрозу від Росії
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 18.06.2020
Франція звинуватила ВМС Туреччини в агресивних маневрах в Середземному морі
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
Всі новини країни
Украина Украина
14:45 18.06.2020
Євросоюз продовжив на рік "кримські" санкції щодо Росії
14:32 18.06.2020
Президент Азербайджану здійснить офіційний візит до України
14:15 18.06.2020
Архиепископ Климент вступил в «дело Олега Приходько» в качестве общественного защитника
14:01 18.06.2020
Кулеба відреагував на рішення США щодо продажу Україні 16 катерів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд