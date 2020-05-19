У посольстві України в США пояснили закупівлю партії ракет Javelin
|10:29 18.06.2020
|Украина
Російська Федерація, і зокрема Кремль, повинні відповідати за свої дії на світовій арені, особливо, якщо ці дії мають окупаційний характер або є втручанням у внутрішню політику інших країн.
Подібну думку висловили колишні посли США в Україні Джон Гербст і Стівен Пайфер під час відеоконференції з Atlantic Council, передає кореспондент УНН.
Так, Пайфер вважає, що дії влади РФ по відношенню до українських і грузинських територій неприпустимі, особливо військове втручання.
"Росія повинна розуміти, що проти неї продовжать застосовувати санкції в разі таких дій", - вважає посол.
Подібну думку поділяє і Гербст. За його оцінки, територіальні питання були вирішені ще в кінці 90-х, і Росія повинна була з цим рахуватися.
Однак, на думку Пайфера, дії Кремля скоріше демонструють повну безкарність.
"Ці відносини (з Росією - ред.) можуть підтримуватися тільки за рахунок санкцій", - сказав посол.
Також США уважно спостерігають за відносинами Росії з Китаєм, і в разі несподіваних ситуацій готові реагувати негайно.
Нагадаємо, що Рада ЄС планує підтримати продовження санкцій проти Росії на шість місяців.
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