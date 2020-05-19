Російська Федерація, і зокрема Кремль, повинні відповідати за свої дії на світовій арені, особливо, якщо ці дії мають окупаційний характер або є втручанням у внутрішню політику інших країн.

Подібну думку висловили колишні посли США в Україні Джон Гербст і Стівен Пайфер під час відеоконференції з Atlantic Council, передає кореспондент УНН.

Так, Пайфер вважає, що дії влади РФ по відношенню до українських і грузинських територій неприпустимі, особливо військове втручання.

"Росія повинна розуміти, що проти неї продовжать застосовувати санкції в разі таких дій", - вважає посол.

Подібну думку поділяє і Гербст. За його оцінки, територіальні питання були вирішені ще в кінці 90-х, і Росія повинна була з цим рахуватися.

Однак, на думку Пайфера, дії Кремля скоріше демонструють повну безкарність.

"Ці відносини (з Росією - ред.) можуть підтримуватися тільки за рахунок санкцій", - сказав посол.

Також США уважно спостерігають за відносинами Росії з Китаєм, і в разі несподіваних ситуацій готові реагувати негайно.

Нагадаємо, що Рада ЄС планує підтримати продовження санкцій проти Росії на шість місяців.