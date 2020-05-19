Мережа «Алло» після скарги Еміне Джеппар правильно позначила Крим на своєму сайті
|10:01 18.06.2020
|Крым
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обурилась, що на сайті вітчизняної мережі магазинів "АЛЛО" на мапі анексований Крим показано окремо від решти України.
Про це Джапарова написала у Facebook, передає Укрінформ.
"Мережа магазинів «АЛЛО», що оперує в Україні, вирішила догодити всім. АРК та Республика Крым "в одному флаконі"", — зазначила вона.
У коментарях вказали, що, ймовірно, проблема більше не в сайті компанії, а у мапі, яка інтегрована туди. Водночас Джапарова наголосила, що до мережі вже зверталися, але безрезультатно.
"Звернення ігноруються. Відписка в стилі "розглянемо, опрацюємо, повідомимо"", — каже заступниця міністра.
Слід зазначити, що на момент публікації новини помилку на сайті вже виправили, на території півострова назви міст позначені українською мовою.
Нагадаємо: 10 червня уряд призначив Еміне Джапарову першою заступницею глави МЗС. Вона займатиметься такими напрямками, як публічна дипломатія, міжнародні організації, державний протокол і питання, пов'язані з анексією Криму.
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