Кабмін ухвалив постанову про використання коштів для депортованих кримських татар

09:30 18.06.2020   Крым

Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня ухвалив постанову про внесення змін до порядку використання коштів держбюджету для розселення та облаштування депортованих кримських татар та інших національностей.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає Радіо Свобода.

«Ухвалення відповідної постанови посилює соціальний захист громадян із числа депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України», – мовиться у повідомленні.

За інформацією міністерства, необхідні поправки потрібно було ухвалити у зв’язку з передачею коштів Міністерству культури і інформаційної політики на фінансову підтримку ATR.

10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету. Через це телеканал запустив марафон #SaveATR з ефірами без ведучих і гостей.

ATR повідомив, що в 2019 році держава перерахувала телеканалу 15 мільйонів гривень підтримки 28 грудня, коли банки були закриті, і жодні операції не можна було провести. Відтак канал згідно з законом мусив повернути гроші державі.



Ще на цю тему:

13:31 18.06.2020
Представництво Президента України в АР Крим слідкує за ситуацією з кожним кримським політв'язнем
12:01 18.06.2020
У відповідь на санкції Росія посилює тиск на українських політв’язнів – Денісова
11:01 18.06.2020
Місія України в ООН закликала посилити тиск на Росію через заборону Меджлісу в Криму
13:15 17.06.2020
У Росії намагаються «зламати і підкорити» фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат
12:45 17.06.2020
Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» признаны Amnesty International узниками совести
20:44 16.06.2020
«Меморіал» визнав політв’язнями ще шістьох фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір»
19:43 16.06.2020
«В одиночной камере с апреля». Адвокат посетил политзаключенного Муслима Алиева в Таганроге
14:30 16.06.2020
До справи Чубарова у РФ не допускають адвоката: Полозов подав уже третю скаргу в суд
14:15 16.06.2020
Вспышка COVID-19 в российском СИЗО может стать фатальной для заключенных там крымчан – Денисова
09:15 16.06.2020
AI закликала долучися до визволення фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
08:15 16.06.2020
"Справу Джемілєва" розглядатимуть в окупованому Армянську – заочно
19:10 15.06.2020
У СІЗО, де утримують кримських мусульман, спалах коронавірусу
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 18.06.2020
Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн
09:45 18.06.2020
До Верховного суду Росії подали позов проти указу Путіна про голосування 1 липня
08:45 18.06.2020
НАТО погодило пакет заходів у відповідь на загрозу від Росії
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 18.06.2020
Франція звинуватила ВМС Туреччини в агресивних маневрах в Середземному морі
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
Всі новини країни
Украина Украина
14:45 18.06.2020
Євросоюз продовжив на рік "кримські" санкції щодо Росії
14:32 18.06.2020
Президент Азербайджану здійснить офіційний візит до України
14:15 18.06.2020
Архиепископ Климент вступил в «дело Олега Приходько» в качестве общественного защитника
14:01 18.06.2020
Кулеба відреагував на рішення США щодо продажу Україні 16 катерів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд