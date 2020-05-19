Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня ухвалив постанову про внесення змін до порядку використання коштів держбюджету для розселення та облаштування депортованих кримських татар та інших національностей.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає Радіо Свобода.

«Ухвалення відповідної постанови посилює соціальний захист громадян із числа депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України», – мовиться у повідомленні.

За інформацією міністерства, необхідні поправки потрібно було ухвалити у зв’язку з передачею коштів Міністерству культури і інформаційної політики на фінансову підтримку ATR.

10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету. Через це телеканал запустив марафон #SaveATR з ефірами без ведучих і гостей.

ATR повідомив, що в 2019 році держава перерахувала телеканалу 15 мільйонів гривень підтримки 28 грудня, коли банки були закриті, і жодні операції не можна було провести. Відтак канал згідно з законом мусив повернути гроші державі.