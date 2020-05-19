Кабмін ухвалив постанову про використання коштів для депортованих кримських татар
|09:30 18.06.2020
|Крым
Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня ухвалив постанову про внесення змін до порядку використання коштів держбюджету для розселення та облаштування депортованих кримських татар та інших національностей.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає Радіо Свобода.
«Ухвалення відповідної постанови посилює соціальний захист громадян із числа депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України», – мовиться у повідомленні.
За інформацією міністерства, необхідні поправки потрібно було ухвалити у зв’язку з передачею коштів Міністерству культури і інформаційної політики на фінансову підтримку ATR.
10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету. Через це телеканал запустив марафон #SaveATR з ефірами без ведучих і гостей.
ATR повідомив, що в 2019 році держава перерахувала телеканалу 15 мільйонів гривень підтримки 28 грудня, коли банки були закриті, і жодні операції не можна було провести. Відтак канал згідно з законом мусив повернути гроші державі.
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