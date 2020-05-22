Столтенберг: Став партнером із розширеними можливостями, Україна ще більше наблизилася до НАТО
|09:15 18.06.2020
|Украина
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Україну з наданням статусу партнера з розширеними можливостями і констатує, що таким чином Київ ще більше наблизився до альянсу.
Про це він сказав у середу на відео-прес-конференції після закінчення першого дня засідання міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, яка також відбувається в відео режимі через обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу, передає Інтерфакс-Україна.
"Я б хотів привітати Україну з визнанням її Північно-Атлантичною Радою, усіма союзниками з НАТО партнером із розширеними можливостями. Це важливий крок у партнерстві між НАТО і Україною і є визнанням внеску України в місії та операції НАТО", - заявив Столтенберг.
За словами генсека альянсу, як партнер із розширеними можливостями, Україна "виграє від посиленого доступу до програм взаємосумісності, програмами, в яких ми розвиваємо наші здатності працювати разом, оперувати разом".
"Вони (українці) підвищать доступ до натовських навчань, до більшого обміну інформацією, включно з висновками з різних оцінок, які ми робимо в НАТО. Вони наблизяться ще ближче до НАТО, як це у нас з іншими партнерами розширених можливостей - Фінляндією, Швецією, Грузією , Йорданією та Австралією. До цього списку ми додали Україну", - підкреслив він.
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