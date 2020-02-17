НАТО погодило пакет заходів у відповідь на загрозу від Росії

08:45 18.06.2020   Россия

Міністри оборони НАТО, які провели сьогодні зустріч в режимі телеконференції, обговорили, зокрема, загрози для країн-союзниць, що спричинені нарощуванням Росією свого ядерного та ракетного потенціалу, та погодили пакет політичних та військових заходів із протидії цій загрозі.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками першого дня дводенної зустрічі міністрів розповів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«СOVID-19 не означає, що інші виклики зникли. Державні й недержавні гравці продовжують спроби дестабілізувати та розділити союзників. Робота НАТО полягає в тому, щоб зберігати готовність до захисту всіх союзників проти будь-яких загроз. Сьогодні ми розглянули активні дії Росії по збільшенню арсеналу ракет, здатних нести ядерну зброю, та їх вплив на безпеку НАТО», - зауважив керівник Альянсу.

Він нагадав, що розгортання Росією минулого року ракет SSC-8 привело до руйнування Договору про ракети середньої та малої дальності. Нові російські ракети мають подвійне (ядерне та неядерне) призначення, є мобільними та малопомітними, вони можуть досягати європейських міст за короткий та знижують поріг для застосування ядерної зброї.

За словами Генерального секретаря, Росія також модернізує свої міжконтинентальні балістичні ракети та гіперзвукові носії, які набули оперативної спроможності. Росія також вже провела випробування системи балістичних ракет повітряного запуску і розробляє крилату ракету із ядерним двигуном.

«Ми багато років спостерігали тенденцію до безвідповідальної ядерної риторики Росії, яка була спрямована на залякування та погрози на адресу союзників по НАТО. Поведінка Росії є дестабілізуючою та небезпечною. На зустрічі сьогодні міністри обговорили ці виклики та погодили збалансований пакет політичних та військових елементів», - сказав Столтенберг.

За його словами, ці заходи включають зміцнення інтегрованої повітряної та протиракетної оборони НАТО. Декілька країн-союзниць оголосили про намір отримати нові системи протиповітряної оборони, включаючи ракети «Patriot» та інші сучасні батареї ракет класу «земля-повітря».

Водночас, як зауважив Генеральний секретар НАТО, міністри погодилися з необхідністю зміцнити звичайні військові спроможності Альянсу. Це включає інвестиції у нові технологічні платформи, наприклад, сучасні бойові літаки 5-го покоління. Крім того, союзники адаптують до нових викликів систему власної розвідки та програму військових навчань.

Столтенберг повідомив також, що сьогодні відбулося обговорення в форматі Групи ядерного планування НАТО. Союзники погодили додаткові кроки для підтримання надійної, безпечної та ефективної системи ядерного стримування, яка протягом десятиліть допомагала НАТО зберігати мир і свободу.

«Ми будемо продовжувати нашу політику стримування та оборони, але ми не будемо дзеркально відповідати на дії Росії. Ми не маємо наміру розгортати нові ядерні ракети наземного базування в Європі», - ще раз наголосив Генеральний секретар Альянсу.

Він нагадав, що НАТО має тривалу історію участі у програмах контролю над зброєю, роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї. За словами Столтенберга, з часів завершення «холодної війни» НАТО скоротило свій ядерний потенціал в Європі на 90 відсотків.



Ще на цю тему:

13:00 17.06.2020
НАТО ухвалить пакет заходів проти нових російських ракет
16:51 16.06.2020
Столтенберг звинувачує РФ у порушенні Основного акта НАТО-Росія
14:45 16.06.2020
МИД России: Расширение партнерства НАТО и Украины — сигнал к войне
12:00 15.06.2020
Військові РФ розгорнули "Іскандери" на тлі навчань НАТО на Балтиці
12:45 09.06.2020
Генсек НАТО розповів, як Альянс надалі вибудовуватиме відносини з РФ
17:00 28.04.2020
Столтенберг звинуватив РФ та КНР у дезінформації стосовно боротьби НАТО проти пандемії
17:41 01.04.2020
НАТО бачить масштабну військову активність Росії біля кордонів Альянсу - Столтенберг
11:01 01.04.2020
МЗС РФ прокоментувало розширення НАТО: це не допоможе у боротьбі з коронавірусом
08:45 01.04.2020
Оккупанты разместят в Черном море фрегаты проекта 22350 для сдерживания НАТО
08:45 20.03.2020
Порушення ракетного договору: НАТО дзеркально не відповідатиме на дії Росії
15:41 17.02.2020
Лавров: я сказав Столтенбергу, що НАТО немає жодного стосунку до України
11:41 17.02.2020
Столтенберг раскрыл темы интенсивных переговоров России и НАТО
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 18.06.2020
Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн
09:45 18.06.2020
До Верховного суду Росії подали позов проти указу Путіна про голосування 1 липня
08:45 18.06.2020
НАТО погодило пакет заходів у відповідь на загрозу від Росії
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 18.06.2020
Франція звинуватила ВМС Туреччини в агресивних маневрах в Середземному морі
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
Всі новини країни
Украина Украина
14:45 18.06.2020
Євросоюз продовжив на рік "кримські" санкції щодо Росії
14:32 18.06.2020
Президент Азербайджану здійснить офіційний візит до України
14:15 18.06.2020
Архиепископ Климент вступил в «дело Олега Приходько» в качестве общественного защитника
14:01 18.06.2020
Кулеба відреагував на рішення США щодо продажу Україні 16 катерів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд