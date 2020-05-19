Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря
|08:17 18.06.2020
Американський есмінець USS Porter класу «Арлі Берк» вирушив із Середземного в Чорне море. Мета його прибуття − забезпечення безпеки в регіоні та участь у морських операціях із союзниками та партнерами по НАТО.
Про це повідомили в Шостому флоті військово-морських сил США, передає АрміяInform.
Зазначимо, що в 2020 році це вже третій раз, коли корабель ВМС США проводить операції в Чорному морі, і другий раз конкретно для USS Porter − корабель відвідував акваторію Чорного моря у квітні.
– Присутність USS Porter в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища та забезпечення свободи судноплавства. USS Porter і його команда з нетерпінням очікують спільної роботи в Чорному морі разом із нашими союзниками та партнерами в підтримку взаємних морських інтересів в регіоні, − сказав командир корабля Крейг Трент.
Військовий корабель буде брати участь у морських операціях разом із союзниками та партнерами по НАТО − Туреччиною, Румунією, Болгарією, Грузією і Україною.
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