17 червня, на Одещині пройшли випробування комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун", здатних вражати різні кораблі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"17 червня на Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски здійснюються на полігоні Збройних Сил України "Алібей"… Цього разу була стрільба з бойовою частиною", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що РК-360 МЦ "Нептун" розробили для того, аби протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Так, комплекс крилатих ракет наземного базування "Нептун" призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

Нагадаємо, що в Україні успішно випробували відремонтовану РТР "Кольчуга".