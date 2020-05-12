Завтра, 18 червня, о 16.00 – 17.30 за Києвським часом (15.00 – 16.30 за Брюсселем) за ініціативою Представництва України при ЄС відбудеться відеоконференція «Окупований Крим: шлях до деокупації».

Ключові спікери: перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, Постійний Представник Президента України в АРК Антон Кориневич, президент Світового конгресу українців Павло Грод, Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв, головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко.

Основні питання, що обговорюватимуться:

- геополітичні та безпекові загрози у Чорному морі;

- порушення прав людини в окупованому Росією Криму;

- ефективність міжнародної санкційної політики проти Росії;

- роль громадянського суспільства на шляху до деокупації півострова;

​- чи можливе водопостачання на окупований Кримський півострів.