Анонс: 18 червня відбудеться відеоконференція «Окупований Крим: шлях до деокупації»
|22:31 17.06.2020
|Крым
Завтра, 18 червня, о 16.00 – 17.30 за Києвським часом (15.00 – 16.30 за Брюсселем) за ініціативою Представництва України при ЄС відбудеться відеоконференція «Окупований Крим: шлях до деокупації».
Ключові спікери: перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, Постійний Представник Президента України в АРК Антон Кориневич, президент Світового конгресу українців Павло Грод, Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв, головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко.
Основні питання, що обговорюватимуться:
- геополітичні та безпекові загрози у Чорному морі;
- порушення прав людини в окупованому Росією Криму;
- ефективність міжнародної санкційної політики проти Росії;
- роль громадянського суспільства на шляху до деокупації півострова;
- чи можливе водопостачання на окупований Кримський півострів.
Всі охочі матимуть змогу долучитися до заходу на на Zoom за посиланням, або дивитися наживо на Фейсбук-сторінці Представництва України при ЄС.
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