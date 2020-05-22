Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня

21:00 17.06.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 16 и 17 июня прошли следующие мероприятия:

1. Танкисты 58-й общевойсковой армии мотострелковой дивизии ЮВО в Чечне приступили к выполнению упражнений боевых стрельб штатным снарядом на полигонах Калиновский и Гвардеец.

Танкисты выполнят первые контрольные стрельбы для проверки уровня готовности. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 приближены к динамике общевойскового боя.

Военнослужащие будут вести огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 800 до 1200 м.

В мероприятиях огневой подготовки участвует около 200 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

2. Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО в Дагестане совершили марш на полигон Дальний для проведения учений.

Военнослужащие на общевойсковом полигоне проведут боевые операции с применением вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор». В ходе учения мотострелки отработают высадку из вертолетов тактического десанта в район выполнения боевой задачи.

В ходе учения планируется отработать тактику маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом будет уделяться контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

В учении принимают участие более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц техники, в том числе: танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и минометы «Сани».

3. В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и Закавказье начались сборы с гранатометчиками РПГ-7В и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В занятиях принимает участие более 2 тыс. гранатометчиков. Сборы пройдут на полигонах в Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Южной Осетии.

Все военнослужащие в рамках новой методики прошли входной контроль, в течение месяца будут совершенствовать навыки классификации целей, точного расчета расстояния до них и ввода поправок на условия окружающей среды. Кроме того, гранатометчики получат практику уничтожения бронетехники условного противника на максимальных дальностях.

В ходе занятий уничтожение мишеней будет вестись гранатами повышенной пробиваемости ПГ-7ВЛ и выстрелами с взрывателем мгновенного действия ВОГ-17. Половина занятий пройдет в темное время суток с применением приборов ночного видения.

На завершающем этапе сборов пройдут комплексные контрольные занятия (выходной контроль) в целях определения степени боевой выучки и готовности к действиям как самостоятельно, так и в составе подразделений.



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