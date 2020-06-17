Российские банкиры просят правительство не переходить на отечественное ПО и IT-оборудование: нет современных технологий

20:45 17.06.2020   Россия

Ассоциация банков России обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года переход на отечественный софт критической информационной инфраструктуры (КИИ) в связи с отсутствием у российских производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы. 

Как пишет ghall.com, об этом в среду, 17 июня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо АБР.

АБР полагает, что в сегодняшней редакции проект указа президента России и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью РФ, не учитывают «риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ», и добавляет, что требования, указанные в них, «в отдельных случаях практически невыполнимы».

По данным издания, АБР оценивает переход на российское ПО и IT-оборудование более чем в 700 млрд рублей. При этом, как отмечается в письме, «средние сроки замещения с учетом непрерывности деятельности и постоянной транзакционной нагрузки кредитных организаций составят не менее трех лет».

Главными проблемами ассоциация видит сжатые сроки внедрения, отсутствие у производителей современных технологий, финансовую часть, а также фактическое отсутствие аналогов необходимых программ у российских разработчиков.

«Замещение иностранного IT-оборудования российским еще больше осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы», – приводит издание текст письма.

В правительстве РФ «Коммерсанту» сообщили, что не комментируют служебную переписку. Копия письма, помимо премьера, была направлена в Центральный Банк России, где пообещали изучить обращение.



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