Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу

20:30 17.06.2020   Крым

Верховна Рада України не підтримала законопроєкти, які дозволяли приватизацію Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту на телеканалі “Рада”, пише Центр журналістських розслідувань.

 Законопроєкти №2831-1  та  и №2831-2  передбачали виключення з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, підприємства, що мають технічну можливість постачання води до окупованого Криму – Управління Північно-Кримського каналу і Управління Головного Каховського магістрального каналу. 

Рішення про включення законопроєктів “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” та “Про відновлення дії Закону України Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» до порядку денного сесії Верховної Ради було ухвалено 16 червня 2020 року. Голосування за законопроєкт №2831-1 відбулося 17 червня об 11.28, за проголосувало 19 депутатів з необхідних 226. Голосування за законопроєкт №2831-2 відбулося 17 червня об 11.29, за проголосувало 56 депутатів. Таким чином, законопроєкти не були прийняті. 

Раніше народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив Суспільному, що Рада може розглянути та ухвалити законопроєкт №2831-1, який дозволить приватизацію Північно-Кримського каналу. 

Як повідомлялось, раніше у російських та кримських пропагандистських ресурсах викликав резонанс допис у Facebook колишнього народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Хланя. У ньому йшлося про ймовірну подачу дніпровської води до окупованого Криму. Хлань написав, що Каховський магістральний і Північно-Кримський канали планують об’єднати й передати в управління акціонерній компанії «Води Таврії» з метою прихованої приватизації. Ця оборудка, на думку екснардепа, має потенційну загрозу у відновленні постачання дніпровської води до окупованого РФ Криму.

Центр журналістських розслідувань звернувся до Державного агентства водних ресурсів України (Держводагентство) з відповідним інформаційним запитом. У відомстві заявили, що не мають інформації про нібито об’єднання управлінь Північно-Кримського та Головного Каховського магістрального каналів і зазначили, що подача води на окупований півострів наразі технічно неможлива.



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