На базах в Армении российские военные провели ряд учений
|20:15 17.06.2020
|Армения
На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, началось слаживание подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса с применением методики управления огнем на основе современного боевого опыта.
Подразделения специального назначения соединения отрабатывают навыки ведения разведки объектов условного противника, корректировки огня артиллерии и авиации, проведения доразведки объектов, принятых к уничтожению, пишет пресс-служба Минобороны России.
Артиллерийские подразделения поражают технику и укрепленные огневые точки условного противника.
Управление созданным разведывательно-огневым комплесом осуществляется с использованием автоматизированных систем управления, а корректировка огня – с помощью комплексов разведки, связи и управления «Стрелец» и расчетов беспилотных летательных аппаратов.
В боевом слаживании подразделений принимают участие около 600 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.
2. Военные медики совместно с летчиками на полигоне Алагяз российской военной базы в Армении провели тактико-специальное занятие с применением вертолетов армейской авиации авиабазы Эребуни.
В сложных климатических условиях медики выполнили задачи по эвакуации условно раненых военнослужащих с поля боя с использованием медицинского оборудования, подручных средств, военной техники и военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ.
Летчики отработали действия по зависанию над ранеными, экстренной посадке на незнакомую площадку в горной местности, эвакуации раненых с использованием специальных спасательных тросов и лебедок из сложных скалистых участков местности.
В практических занятиях приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации.
3. На полигоне Алагяз мотострелковые подразделения российской военной базы ЮВО России, дислоцированной в Армении, провели двусторонние стрельбы в составе отделений.
Для боевой стрельбы была создана мишенная обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин подразделений.
В ходе боевой учебы условия выполнения упражнений постоянно усложнялись путем сокращения времени появления целей, увеличения расстояния до них и скорости их движения.
Основное внимание при проведении боевых стрельб обращалось на умения и навыки военнослужащих в проведении совместных действий в сложных климатических условиях высокогорной местности.
Не менее 30% стрельб проводилось в ночное время суток, также использовались средства защиты от оружия массового поражения: противогазы и общевойсковые защитные комплекты.
Боевая стрельба отделений – это высшая форма обучения тактической подготовки, которая является завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки отделений.
В практической подготовке по модульной системе принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц военной техники.
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