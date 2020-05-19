В госпитале ЧФ России учились оказывать помощь пострадавшему водолазу
|20:00 17.06.2020
|Крым
В военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота проведено учение по оказанию помощи военным водолазам с использованием барокомплекса «Спаситель» и привлечением специалистов лаборатории водолазной медицины госпиталя.
По замыслу учения водолаз при выполнении задач под водой получил лёгкую степень декомпрессионной болезни, с места происшествия его доставили в транспортировочной барокамере «Кубышка», которую поместили внутрь стационарной барокамеры. После выравнивания давления пострадавший был извлечен из транспортировочного модуля, осмотрен врачом и получил необходимую помощь, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
После завершения цикла необходимого лечения в барокамере аварийный водолаз был помещён в терапевтическое отделение для дальнейшего обследования и получения медицинской помощи.
Состоявшееся учение является обязательным элементом подготовки профильных специалистов военно-морского госпиталя и проводится во взаимодействии с водолазными подразделениями соединений и частей Черноморского флота.
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