ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
|19:45 17.06.2020
|Абхазия
У военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии начался первый в летнем периоде обучения масштабный полевой выход в горных условиях на полигоне Цабал и на морском побережье на полигоне Нагвалоу.
В занятиях нового учебного периода принимают участие младшие специалисты-выпускники учебных центров Министерства обороны РФ, которые прошли карантинные мероприятия и сдали тесты на коронавирусную инфекцию. В полевом выходе задействовано более 100 единиц военной техники ЮВО, в т.ч. современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», а также БТР-80, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе полевых занятий мотострелкам предстоит выполнить нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовкам. Молодые военнослужащие приобретут различные профессиональные навыки в рамках освоения более чем 20 военных специальностей.
Под руководством опытных инструкторов водители освоят особенности вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также участкам с вязким грунтом.
Основной упор в ходе полевого выхода будет сделан на повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке.
Полевой выход мотострелков российской военной базы продлится до конца июля текущего года и завершится выполнением боевых стрельб из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и другого стрелкового вооружения.
В связи с установившейся в Абхазии высокой температурой воздуха (до +40°С) командованием российской военной базы Южного военного округа РФ был принят комплекс мер, направленных на защиту личного состава от тепловых ударов.
Все военнослужащие обеспечены дополнительным запасом воды из расчета 4 литра на человека в сутки, в военных городках оборудованы теневые навесы для отдыха личного состава, в казарменных помещениях работают системы кондиционирования воздуха и принудительной вентиляции.
Особое внимание уделяется военнослужащим молодого пополнения, прибывающим для прохождения службы на российскую военную базу в Абхазии из регионов с менее жарким климатом.
Было скорректировано расписание занятий в подразделениях с учетом времени солнечной активности, также увеличено время отдыха между часами занятий. В подразделениях проведены инструкторско-методические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева.
Специалисты медицинской службы и материально-технического обеспечения установили на всех учебных местах дополнительные баки с питьевой водой и чаем.
Все военнослужащие российской военной базы ЮВО были переведены на уникальную облегченную полевую форму одежды.
Также организовано постоянное посменное дежурство медицинских работников на всех местах боевой учебы и повседневной деятельности для своевременного оказания помощи в случае теплового удара.
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