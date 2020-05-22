У военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии начался первый в летнем периоде обучения масштабный полевой выход в горных условиях на полигоне Цабал и на морском побережье на полигоне Нагвалоу.

В занятиях нового учебного периода принимают участие младшие специалисты-выпускники учебных центров Министерства обороны РФ, которые прошли карантинные мероприятия и сдали тесты на коронавирусную инфекцию. В полевом выходе задействовано более 100 единиц военной техники ЮВО, в т.ч. современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», а также БТР-80, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе полевых занятий мотострелкам предстоит выполнить нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовкам. Молодые военнослужащие приобретут различные профессиональные навыки в рамках освоения более чем 20 военных специальностей.

Под руководством опытных инструкторов водители освоят особенности вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также участкам с вязким грунтом.

Основной упор в ходе полевого выхода будет сделан на повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке.

Полевой выход мотострелков российской военной базы продлится до конца июля текущего года и завершится выполнением боевых стрельб из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и другого стрелкового вооружения.

В связи с установившейся в Абхазии высокой температурой воздуха (до +40°С) командованием российской военной базы Южного военного округа РФ был принят комплекс мер, направленных на защиту личного состава от тепловых ударов.

Все военнослужащие обеспечены дополнительным запасом воды из расчета 4 литра на человека в сутки, в военных городках оборудованы теневые навесы для отдыха личного состава, в казарменных помещениях работают системы кондиционирования воздуха и принудительной вентиляции.

Особое внимание уделяется военнослужащим молодого пополнения, прибывающим для прохождения службы на российскую военную базу в Абхазии из регионов с менее жарким климатом.

Было скорректировано расписание занятий в подразделениях с учетом времени солнечной активности, также увеличено время отдыха между часами занятий. В подразделениях проведены инструкторско-методические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева.

Специалисты медицинской службы и материально-технического обеспечения установили на всех учебных местах дополнительные баки с питьевой водой и чаем.

Все военнослужащие российской военной базы ЮВО были переведены на уникальную облегченную полевую форму одежды.

Также организовано постоянное посменное дежурство медицинских работников на всех местах боевой учебы и повседневной деятельности для своевременного оказания помощи в случае теплового удара.