Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії

19:30 17.06.2020   Россия

Напередодні відеоконференції Східного партнерства в Брюсселі заявили, що у лідерів Євросоюзу немає "апетиту" для перегляду політики блоку щодо Росії. 

Про це "Європейській правді" у середу, 17 червня, розповіли двоє співрозмовників у Європейській раді, задіяних у підготовці відеозустрічі Східного партнерства.

Один зі співрозмовників зазначив, що дії Росії у країнах Східного партнерства не стоять на офіційному порядку денному обговорення, але не виключив можливості, що цю тему піднімуть. 

"Якщо хтось із лідерів захоче сказати про роль Росії в регіоні, про Росію в сенсі пандемії тощо – вони матимуть таку можливість. Але Росія як така не є на порядку денному саміту Східного партнерства", - зазначив співрозмовник. 

Він підкреслив, що питання "Мінська" буде обговорюватися на рівні саміту ЄС, а не Східного партнерства.

"Президент Мішель уважно слідкує за подіями на Донбасі і буде обговорювати це цього тижня з Меркель та Макроном", - зазначив співрозмовник.

Інше джерело запевнило, що серед лідерів ЄС немає інтересу до перегляду чинної політики ЄС щодо Росії.

"Ми постійно нагадуємо Росії про необхідність виконання Мінська. І я не бачу ні "апетиту" лідерів, ні потреби переглядати підходи у політиці ЄС щодо Росії", - сказав співрозмовник.

18 червня відбудеться відеоконференція лідерів країн Європейського союзу і країн Східного партнерства. Очний саміт, запланований на цей день, скасований через пандемію коронавірусу. 

За даними джерел ЄП, повноцінний "фізичний саміт" Східного партнерства Європейський Союз планує провести у 2021 році.



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