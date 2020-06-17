У Румунії сьогодні, 17 червня, зафіксували найбільший приріст нових хворих на коронавірус за останні 6 тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський Digi24.

Сьогодні, 17 червня, у Румунії зареєстрували найбільший добовий приріст хворих на коронавірус за останні 6 тижнів – 354 нових випадків. Це найбільший "стрибок" з 7 травня, коли зареєстрували 390 нових випадків. Відтоді лише один раз показники піднімалися вище 300 нових хворих за добу.

Померли за добу 14 хворих. Повідомляється, що усі загиблі – старші 60 років та мали хронічні проблеми зі здоров'ям.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 22 760. 1451 хворий померли, 16 117 – одужали.

З початку епідемії, у Румунії здійснили понад 583 тис. тестів на коронавірус, з них 11,7 тисяч – за останню добу.

Нагадаємо, з 15 червня у рамках чергового послаблення карантину в Румунії відкрилися ТРЦ, спортзали та, частково, дитсадки і школи