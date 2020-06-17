17 червня на Одещині проходить випробування комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун", здатних вражати різні кораблі.

Як пише Українська правда, про це повідомили на сторинці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"17 червня на Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски здійснюються на полігоні Збройних Сил України "Алібей"… Цього разу була стрільба з бойовою частиною", повідомили у Генштабі.

Повідомляється, що РК-360 МЦ "Нептун" розробили для того, аби протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Комплекс крилатих ракет наземного базування "Нептун" призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

У Генштабі ЗСУ додали, що за умови серійного виробництва "Нептун" може стати вагомою зброєю стримування, оскільки здатен знищувати корабельні і наземні цілі, керований і практично непомітний для ворожих радарів.