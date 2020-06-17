На Одещині вперше пройшли пуски "Нептуна" з бойовою частиною

17:15 17.06.2020   Одесская обл.

17 червня на Одещині проходить випробування комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун", здатних вражати різні кораблі.

Як пише Українська правда, про це повідомили на сторинці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"17 червня на Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски здійснюються на полігоні Збройних Сил України "Алібей"… Цього разу була стрільба з бойовою частиною", повідомили у Генштабі. 

 Повідомляється, що РК-360 МЦ "Нептун" розробили для того, аби протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Комплекс крилатих ракет наземного базування "Нептун" призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

У Генштабі ЗСУ додали, що за умови серійного виробництва "Нептун" може стати вагомою зброєю стримування, оскільки здатен знищувати корабельні і наземні цілі, керований і практично непомітний для ворожих радарів.



Ще на цю тему:

18:00 17.06.2020
США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin
12:30 10.06.2020
"Дано доручення поставити три дивізіони "Нептунів" на бойове чергування": директор Павлоградського хімічного заводу
18:30 09.06.2020
Российские спецслужбы пытались похитить документацию на украинский ракетный комплекс
15:15 03.06.2020
Украинский противокорабельный комплекс «Нептун» поразил две цели на разных дистанциях / Фото
10:15 01.06.2020
З 2015 року ЗСУ отримали понад 300 розвідувальних БПЛА "Лелека-100" / Відео, фото
09:15 28.05.2020
"Укроборонсервіс" презентував відремонтований комплекс "Кольчуга-КЕ" / Фото
19:30 19.05.2020
Українські Bayraktar TB2 провели тренувальні польоти
17:15 18.05.2020
Завод "Іскра" розробив новітню радіолокаційну станцію, що розгортається за лічені хвилини / Фото
19:45 12.05.2020
Украина поставила в Турцию уже 12 двигателей для ударных беспилотников
11:20 12.05.2020
Міноборони показало випробування ракетних комплексів "Вільха" та "Нептун" / Відео
12:00 08.05.2020
Для підвищення ефективності корабельної артилерії в Україні створено систему Stilet / Фото
10:00 08.05.2020
Фахівці “НВК Іскра” представили новий проєкт РЛС «Траса–М»
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
20:45 17.06.2020
Российские банкиры просят правительство не переходить на отечественное ПО и IT-оборудование: нет современных технологий
19:30 17.06.2020
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
19:15 17.06.2020
"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 17.06.2020
Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу
20:00 17.06.2020
В госпитале ЧФ России учились оказывать помощь пострадавшему водолазу
19:00 17.06.2020
Посадовцям "Електроважмашу" повідомили про підозру за незаконні поставки до РФ
18:45 17.06.2020
В Крыму задержаны участники банды Басаева и Хаттаба – ФСБ РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд