В Одесі впав легкомоторний літак, є загиблий

16:15 17.06.2020   Одесса

В Одесі впав легкомоторний літак, передає поліція Одеської області. 

В літаку перебувало дві особи. У результаті падіння літака опогиб одна людина, передає ZN,UA.

"Він впав на Овідіопольській дорзі. За попередніми даними, постраждали дві людини. Зараз на місці події працює поліція. Обставини встановлюються", - повідомили в поліції.

Водночас радник начальника Головного управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк написав на своїй сторінці в Facebook про те, що один з пілотів загинув.

"В Одесі неприємність, тільки що впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними з двох осіб, що перебували на борту один загинув. Літак впав відразу після зльоту на територію гіпермаркету розташованого поруч з аеродромом", - написав Форостяк.

Пізніше в поліції підтвердили, що в літаку перебували двоє чоловіків, один з яких загинув. Другого госпіталізували.



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