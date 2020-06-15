"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото

19:15 17.06.2020   Россия

Российские крылатые ракеты морского базирования "Калибр" способны поражать цели от берегов Волги и Дона. 

Круговое отклонение от объектов атаки на расстоянии свыше 1500 километров составляет не более трех метров. Данные о точности получены по итогам применения ракетного оружия по объектам международных террористов в Сирии, пишет издание rg.ru.

Как сообщает журнал "Национальная оборона", целями для российских крылатых ракет 3М-14, выпущенных из акватории Каспийского моря 7 октября 2015 года, стали заводы по производству снарядов и взрывных устройств, пункты управления, склады боеприпасов и горючего, а также базы подготовки террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо.

Всего в рамках операции, получившей в СМИ название "Каспийский меч", фрегат "Дагестан" и корветы "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" выпустили 26 ракет. 20 ноября 2015 года корабли Каспийской флотилии повторили ракетную атаку, использовав 18 "Калибров".

"Полетное задание было непростым. КР приходилось преодолевать горные и холмистые участки, местами поросшие лесом. Ракеты совершили 147 маневров во время своего пути к объектам атаки. Все "Калибры" успешно поразили заданные цели. При этом была достигнута высокая точность. Круговое вероятное отклонение составило не более трех метров. Что может считаться феноменальным результатом", - сообщает издание.

При этом издание отмечает, что "Калибр" - многофункциональный комплекс, который может поражать не только наземные, но и морские цели на дистанции до 350 километров. К примеру, 9 января 2020 года запущенные с подлодки "Колпино" и корвета "Орехово-Зуево" ракеты "Калибр" поразили назначенные цели.

"Калибры" размещаются не только на больших кораблях, но и на имеющих скромное водоизмещение. Это очень важное обстоятельство, позволяющее за счет маневра силами повысить ударные возможности флота. Так, МРК типа "Буян-М" могут использовать этот комплекс не только из акваторий Каспийского или Черного морей, но и от берегов Волги и Дона", - отмечает издание.

Фото: МО РФ



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