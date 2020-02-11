Посадовцям "Електроважмашу" повідомили про підозру за незаконні поставки до РФ

19:00 17.06.2020   Украина

Служба безпеки України викрила керівництво Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» на поставках продукції до країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Укрінформ.

«У ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували, що посадовці заводу під виглядом контракту з європейською комерційною структурою транспортували продукцію до РФ. Протягом 2019-2020 років вони уклали низку завідомо збиткових угод, згідно з якими агрегати та запчастини надходили найбільшому виробнику маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Розрахунки в оборудці проводили у російських рублях», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за висновками експертів, продаж продукції за цінами, що нижчі від собівартості, завдав держпідприємству збитки на суму понад 15 мільйонів гривень.

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків у приміщенні ДП «Завод «Електроважмаш» правоохоронці провели обшук та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність керівництва підприємства.

Наразі двом топ-менеджерам заводу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Одному за ч. 2 ст. 367, другому - за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Операцію із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3.



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