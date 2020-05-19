Сотрудники ФСБ России по оккупированному Крыму задержали двух уроженцев Ставрополья, которые участвовали в нападении на Республику Дагестан в 1999 году.

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ, пишет Крыминформ.

«Во взаимодействии с МВД России Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В оккупационном ведомстве уточнили, что один из участников банд Басаева и Хаттаба – Русланбек Арсланов – был задержан на территории Крыма.

Сотрудники ФСБ и следователи собрали доказательства вины указанных лиц в нападении на Дагестан, совершенном 21 год назад. «В ходе совместной со Следственным комитетом Российской Федерации работы собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Аджиньязова Суртланбека 1972 года рождения и Арсланова Русланбека 1969 года рождения», – добавили в оккупационном ведомстве.

По данным ФСБ, во время нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Также был нанесен значительный ущерб экономике республики.