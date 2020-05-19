COVID-19: В Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заражения
|14:15 17.06.2020
|Севастополь
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Севастополе у четырех человек.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.
«По состоянию на утро 17 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Это отец ранее заболевшего человека, который вернулся из Санкт-Петербурга, и люди, приехавшие в Севастополь на заработки, у которых тест показал положительный результат», – говорится в сообщении.
Два человека выписаны из больниц с выздоровлением за истекшие сутки. Всего в Севастополе количество подтвержденных случаев заражения достигло 191. Полностью вылечились – 161 человек, трое скончались.
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