Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Севастополе у четырех человек.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.

«По состоянию на утро 17 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Это отец ранее заболевшего человека, который вернулся из Санкт-Петербурга, и люди, приехавшие в Севастополь на заработки, у которых тест показал положительный результат», – говорится в сообщении.

Два человека выписаны из больниц с выздоровлением за истекшие сутки. Всего в Севастополе количество подтвержденных случаев заражения достигло 191. Полностью вылечились – 161 человек, трое скончались.