Державне підприємство «Дослідно-проектний центр кораблебудування» – головна організація з питань науково-технічного забезпечення українського кораблебудування, відзвітувалась про збільшення прибутків у понад два рази, у порівнянні з попереднім роком.

Оприлюднена фінансова звітність свідчить, що за підсумками 2019 року підприємство отримало чистий дохід у 175,7 млн грн, що на 106% більше за показники 2018 року (85,3 млн), а чистий прибуток зріс на 110% – 51,9 млн проти 24,7 млн у попередньому році. Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Попереднього, 2018 фінансового року, миколаївське підприємство показало ріст доходів на 39%, проте чистий прибуток у 2018-му зріс лише на 6,9% (24,7 млн проти 23,1 млн).

Видання нагадує, що на виставці «Зброя та Безпека 2019» ДПЦК представив проєкт багатофункціональної морської платформи «Кайра-150». Також у 2019 році розроблявся варіант модернізації патрульних катерів Island, призначений для максимального підвищення їх бойової ефективності. Крім того Дослідно-проектний центр кораблебудування працював над проєктами бойових кораблів для В’єтнаму, Казахстану та Узбекистану.