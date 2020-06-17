Польша в очередной раз выступила против завершения строительства газопровода “Северный поток-2”, у которого возникли новые проблемы из-за американских санкций.

Соответствующую позицию озвучил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Польское радио, пишет ghall.com.

Он подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект “как такой, который не гарантирует Европе энергетической безопасности” и создает зависимость от российского Газпрома.

“Это составляет особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для Украины. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации источников поставки и невыполнения этого проекта”, – подчеркнул Чапутович.

Между тем позиция Германии по “Северному потоку-2” после заявлений из США не изменилась: экстерриториальных санкций Берлин не приемлет.

В начале июня в Сенат США был внесен законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта российского газопровода “Северный поток-2”.

Законопроектом предусмотрены санкции против компаний, вовлеченных в любые “трубоукладочные работы”, включая те компании, которые готовят площадку для работ, обустраивают траншеи, исследуют дно, сваривают и опускают трубы, засыпают траншеи. Также под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги по анализу страховых рисков, страхованию и перестрахованию трубоукладочных судов.

Под американские санкции подпадут компании, способствующие технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования и компании, предоставляющие услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода “Северный поток-2”.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США (Сенатом и Палатой представителей) после чего подписан президентом США.