Центр судоремонта «Звездочка» намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на ТАВКР «Адмирал Кузнецов», на котором произошел пожар.

Цена контракта составляет 251,4 млн руб., что следует из данных портала госзакупок, передает ЦАМТО со ссылкой на российские СМИ.

Возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял «РИА Новости», что пожар не повлияет на срок сдачи корабля флоту в 2022 году после ремонта и модернизации. Сейчас ТАВКР находится на ремонте в Мурманске.

Согласно материалам объявленного в мае запроса о предложениях, исполнителю предстоит выполнить работы по очистке надстройки судна по правому борту и ее покраске по правому борту, а также ремонт корпусных конструкций надстройки. Ориентировочная площадь очистки и окраски – чуть более 2 тыс. м2. Смонтировать и демонтировать строительные леса подрядчик тоже должен сам. Цена контракта была заявлена в 252,5 млн. руб.

По данным портала госзакупок, на тендер заявился единственный участник. Название компании не уточняется. Участник предложил сумму контракта, равную максимальной, но в результате преддоговорных переговоров она была снижена.

«Заключить договор… с единственным участником закупочной процедуры… с общей стоимостью выполнения работ: 251 377 771,83 рубля с учетом налогов, в том числе НДС, транспортных расходов и других обязательных платежей», – говорится в итоговом протоколе закупочной комиссии. Сам договор пока не заключен.

Согласно техническому заданию, завершения работ заказчик ожидает до 31 августа 2022 года. Срок действия договора истекает 30 ноября 2022 года.