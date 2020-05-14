Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова считает, что Россия увеличивает физическое и психологическое давление на украинских заключенных, в том числе крымчан, в ответ на усиление международных санкций против нее.

Об этом она сообщила на своем канале в Telegram, пишет издание Крым.Реалии.

«В ответ на международные санкции РФ усиливает издевательства над незаконно удерживаемыми гражданами Украины – отказывает украинским дипломатам в посещении наших сограждан и продолжает физическое и психологическое давление, чем нарушает международное и даже российское законодательство», – подчеркнула омбудсмен.

В частности, по ее словам, из-за «грубого и целенаправленного нарушения их прав» пострадали Джемиль Гафаров, Владимир Дудка, Игорь Кияшко, Александр Марченко, Тофик Абдулгазиев, Энвер Омеров, Шабан Умеров, Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Энвер Сейтосманов, Теймур Абдуллаев, Энвер Мамутов, Владимир Якименко, Руслан Зейтуллаев, Андрей Захтей, Алексей Бессарабов, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Виктор Шур, Александр Шумков, Вадим Сирук, Эмир-Усеин Куку, Валентин Выговский, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Ремзи Меметов, Геннадий Лимешко, Рефат Алимов и Сергей Бугайчук.

Она подчеркнула, что Россия должна придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав заключенных граждан Украины и прекратить репрессии против крымскотатарского народа.

«Благодарна нашим международным партнерам за последовательную поддержку Украины в вопросе освобождения наших граждан. Убеждена, давление на РФ нужно продолжать и усиливать, ведь только общая позиция и консолидация усилий заставит агрессора уступить. Уверена, граждане Украины, которые находятся в кремлевской неволе, готовы к любым испытаниям, но они нуждаются в нашей поддержке. Мы обязаны сделать все, что поможет вернуть их домой», – резюмировала Денисова.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в России пытаются «сломить и подчинить» фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

10 июня подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил меру пресечения пяти фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Меджиту Абдурахманову, Тофику Абдулгазиеву, Билялу Адилову, Энверу Аметову и Ремзи Бекирову, 9 июня – Яшару Муединову, Сервету Газиеву, Джемилю Гафарову, Осману Арифмеметову, Руслану Сулейманову, Шабану Умерову, Рустему Сейтхалилову, Владлену Абдулкадырову и Раиму Айвазову.