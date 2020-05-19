Фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва та Айдера Саледінова продовжують «обробляти» в російській виправній колонії з метою «зламати і підкорити» їх.

Як пише Крим.Реалії, для цього як інструмент використовують стягнення з надуманих причин, стверджує адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook.

«За повного потурання прокуратури Республіки Башкортостан і ФСВП Республіки Башкортостан тривають незаконні дії адміністрації та оперативних співробітників виправної колонії щодо політв'язнів – Теймура Абдуллаєва і Айдера Саледінова. Проводиться так звана «обробка» цих політв'язнів з метою «зламати» і підкорити. Використовується інструмент – накладення надуманих стягнень на засуджених і постійне їх тримання не в таборі, а в нелюдських умовах штрафних ізоляторів та інших камер», – йдеться у повідомленні.

Адвокат підкреслив, що спочатку ФСВП Башкирії відмовилася надати йому інформацію і копії документів, що стосуються стягнень, накладених на Абдуллаєва і Саледінова.

«Моя мета – оскаржити ці надумані стягнення. Не там спав; звертався на «ти» до співробітника; не робив зарядку – ось «страшні злочини», за які просто «ламають» людей і гублять їхнє здоров'я в Башкирській ІК-2!» – повідомив Курбедінов.

За його словами, він направляв також заяву прокурору Башкостана з вимогою притягнути до адміністративної відповідальності начальника місцевого УФСІН і начальника ІК – 2, який ніяк не реагував на адвокатський запит, але російська прокуратура «за надуманими підставами спустила заяву начальнику ФСВП РБ, щоб він сам себе покарав і притягнув до дисциплінарної відповідальності».

Адвокат підкреслив, що в УФСІН російського Башкостана перебувають близько десяти кримчан.

Раніше мати Теймура Абдуллаєва Діляра повідомила, що йому продовжили тримання в російському ШІЗО до 20 червня.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомляв, що разом із колегою Едемом Семедляєвим оскаржив дії керівництва колонії №16 і колонії №2, де тримають їхніх підзахисних.

Раніше дружини п'ятьох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» звернулися до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової через тиск на чоловіків у російському ув'язненні й тривале тримання в ШІЗО.

Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув'язнення для кримчан зменшили на 6 місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам цієї справи в червні 2019 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.