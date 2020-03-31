Навес упал на отдыхающих на пляже севастопольского парка Победы / Фото

16:45 17.06.2020   Севастополь

16 июня на отдыхающих на пляже в севастопольском парке Победы упал навес, установленный над лежаками. 

Очевидцы запечатлели последствия на фото и видео, а также поделились снятым в социальной сети «ВКонтакте», пишет Новый Севастополь.

«Пострадала женщина, увезли на «скорой» с перебинтованной головой, но шла своими ногами», – написал в группе «Чёрный список Севастополь» пользователь с ником Алексей Толстолуцкий.

По словам свидетелей происшествия, падение конструкции очень сильно напугало ребёнка, но он остался цел. Навес зацепил детский надувной бассейн.

И.о. директора городского хозяйства оккупированного Севастополя Евгений Горлов заявил, что пляж не эксплуатируется властями и ответственность за безопасность пребывания там несут сами отдыхающие. «Ранее мы предупреждали, что этим летом пляж парка Победы не будет работать в полноценном режиме, будет вывешено объявление, что пляж не функционирует. И ответственность за нахождение на этой территории – на посетителях. Сейчас проводим проверку, какая группа лиц установила шезлонги и занималась какой-то коммерческой деятельностью на территории, которая не предусматривает эксплуатацию», – цитирует Горлова пресс-служба правительства города.

9 июня оккупационное правительство города утвердило постановление «Об установлении перечня пляжей в городе Севастополе». Документ опубликован на официальном портале органов исполнительной власти. В приложении к нему указано 34 территории, в том числе 3,6 га пляжа «Парк Победы». Лицо, ответственное за содержание пляжа, – ГБУ «Парки и скверы».

Оккупационное правительство города также утвердило постановление, что купальный сезон в регионе на официальных пляжах начинается с 15 июня.

Ранее Горлов говорил, что если коммерческие операторы не смогут должным образом содержать пляжи, которые переданы им в ведение, то территории будут передаваться для администрирования ГБУ «Парки и скверы».

Фото с сайта Новый Севастополь

 

 



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