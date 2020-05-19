Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки лабораторно подтверждена у 14 человек в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал ставленник оккупантов Сергей Аксенов, передает Крыминформ.

«За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», – сообщил Аксёнов.

На брифинге о ситуации с распространением коронавируса в республике заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что новые случаи подтверждены по итогам проведения 1891 исследования.

«За вчерашний день выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции, – сообщил он. – 9 случаев – это Евпатория. Все случаи по зарегистрированному очагу в Евпаторийской городской больнице – 1 пациент и 8 медработников. Всего по этому очагу зарегистрировано 34 случая (24 пациента и 10 медработников). И десятый контактный случай – это Сакский район».

Крутиков уточнил, что терапевтическое, реанимационное, кардиологическое и хирургическое отделения Евпаторийской горбольницы закрыты на обсервацию.

Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 575 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписан 381 пациент, 17 человек скончались.