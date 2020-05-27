Две тысячи наемников из российского ЧВК «Вагнер» воюют сегодня в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара с востока Ливии.

Об этом в эфире ливийского телеканала February сообщила представитель Африканского командования вооружённых сил США (AFRICOM) Николь Киршманн, передает Анадолу.

По ее словам, путь к обеспечению безопасности на севере Африки пролегает через мир и стабильность в Ливии.

По данным AFRICOM в настоящее время на стороне Хафтара сражаются предположительно 2 тысяч наемников из поддерживаемых Кремлем ЧВК «Вагнер», сказала Киршманн.

Киршманн обвинила российских наемников в попытке дестабилизировать ситуацию в Африке.

Ливийский конфликт может быть урегулирован лишь политическим путем, сказала Киршманн.

Главой ЧВК «Вагнер» является Евгений Пригожин, более известный как «повар» президента России Владимира Путина.

ЧВК «Вагнер» участвует в конфликтах в Сирии, Украине, Ливии и в странах Африки, причем как путем использования наемников, так и посредством политических рычагов давления.

По данным ООН, свыше тысячи российских наемников принимали непосредственное участие в ожесточенных боях в районе Триполи на стороне Хафтара.

Признанное ООН Правительство национального согласия Ливии начало расследование в связи с обнаруженным на юге Триполи телом иностранного наемника. Результате расследования будут обнародованы позже.