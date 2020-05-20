Богачи готовятся к бегству из России: Спрос на кипрские паспорта взлетел на 50%

16:00 17.06.2020   Россия

Пандемия Covid-19, ограничения на авиасообщение и закрытие границ на неопределенный срок - резко увеличили тягу к иностранной недвижимости и второму гражданству у состоятельных россиян.

С начала 2020 года спрос на покупку жилья за рубежом от российских клиентов взлетел на 20%, а по самым популярным направлениям, включая Кипр, Италию и Испанию, - на 50%. Такие данные приводит в исследовании консалтинговая компания Knight Frank. Ключевым критерием выбора для россиян становится возможность оформить ВНЖ или получить гражданство новой страны, цитирует «Коммерсант» директора по зарубежной недвижимости Knight Frank Марину Шалаеву, передает finanz.ru.

По ее словам, сказывается «неопределенная ситуация с авиасообщением», а также то, что в охваченных кризисом европейских странах жилье можно купить с большим дисконтом - до 40% в Тоскане и до 25% на Кипре.

Ограничения на передвижение по миру укрепили россиян в желании получить второй паспорт, чтобы иметь возможность покинуть страну в любое время, соглашаются с коллегами консультанты из Golden Brown Cyprus.

По их оценке, в январе-мае 2020 граждане РФ на 30% больше заявок на покупку кипрской недвижимости.

Одновременно растет спрос на паспорта стран Карибского бассейна, где программы гражданства в обмен на недвижимость одни из самых дешевых. По данным Russia Sotheby's International Realty, спрос на карибские паспорта у российских клиентов подскочил на 20%.

Река российских денег продолжает течь на Кипр даже несмотря то, что условия для получения гражданства становятся жестче. С мая прошлого года для этого нужно вложить 2 млн евро в покупку недвижимости, внести по 75 тысяч евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Кроме того, соискателей обязаны в течение пяти лет с момента получения гражданства сохранять сделанные инвестиции.

Структурный отток капитала из России стабилен при любой политике: из года в год 20-30 млрд долларов владельцы бизнеса выводит из страны в виде «прямых инвестиций» за рубеж, оценивает ING Bank. Эти деньги уходят в капитал офшорных структур, и прибыль «паркуется» за пределами страны.

В прошлом году такой отток составил 26 млрд долларов, годом ранее - 30 млрд, в 2017-м - 36 млрд, в 2015-16 гг - по 20 млрд.

Кипр остается самым популярным направлением: на начало года россияне инвестировали на острове 200 млрд долларов - сумму, в 9,5 раз, превышающую кипрский ВВП. За последние пять лет она выросла на 84 млрд долларов, или 74%.



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