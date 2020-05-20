Падение российской промышленности ускорилось в мае 2020 года, несмотря на окончание режима нерабочих дней.

По итогам месяца объемы производства рухнули на 9,6% год к году и на 1,3% относительно предыдущего месяца, отчитался во вторник, 16 июня, Росстат, передает finanz.ru.

По сравнению с апрелем скорость падения увеличилась в 1,5 раза и заметно превысила ожидания аналитиков: консесус-прогноз Bloomberg составлял 8%.

Если в апреле промышленность оказалась под карантином, то в мае «тяжелый урон» нанесла сделка ОПЕК+, отмечает главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова: добыча нефти сократилась на 14,5% год к году и на 13,2% относительно апреля.

Спад в добыче газа оказался еще глубже - 16,6%. «Важнейшей причиной стало замедление экономической активности в странах-потребителях, включая Китай и Западную Европу», - констатирует в релизе Росстат.

Из-за снижения спроса и переполненности складов на 11,2% падает добыча угля, а максимальный обвал - на 21,4% - зафиксирован добыче «прочих полезных ископаемых», к которым относятся драгоценные камни, а также щебень, галька и песок.

В целом добывающий сектор просел на 13,5%, тогда как в несырьевом сегменте промышленности ситуация улучшилась - годовой спад замедлился с 10% до 7,2%.

Относительно апреля, впрочем, Росстат роста не зафиксировал (0%). В первую очередь пострадали отрасли, ориентированные не сложные инвестиционные товары, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

«Зоной бедствия» стали автопром, где выпуск рухнул на 42,2%, а также НПЗ, которые на 18,8% сократили производство бензина и на 16,3% - мазута.

Лишь четырем промышленным отраслям удалось остаться на плаву, указывает Полевой: это продовольствие (+1,5%), производство мебели (+2,2%), химическая промышленность (+4,4%), а также производство лекарств и медицинского оборудования (+22,4%).

Полноценный бум Росстату удалось зафиксировать в производстве мясных консервов (+50%) и спецодежды (+120%).

Майский опрос Высшей школы экономики, в котором участвовали 4 тысяч руководителей промышленных предприятий, показал, что лишь 8% из них увидели улучшения ситуации по сравнению с апреле. У 31% положение ухудшилось, а у подавляющего большинства - 61% осталось на кризисном «дне». Средняя загрузка фабрик и заводов в мае опустилась до 58,4% - это минимум с кризиса 2008 года. Уже в первом квартале треть промышленных предприятий в России были убыточны и потеряли, согласно Росстату, 1,5 триллиона рублей. Медленное восстановление цен на сырье после «идеального шторма» сулит дальнейшие проблемы не только бюджету, но и сырьевым госкорпорациям, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Газпром» получил 306 млрд рублей убытка за январь-март, «Роснефть» стала убыточной впервые с 2012 года.

Следствием кризиса может стать дальнейшее огосударствление экономики, считает Остапкович: «Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим масштабные дальнейшие изменения между долями государственных промышленных предприятий и частного бизнеса, естественно, в пользу первых».