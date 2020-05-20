Росстат зафиксировал падение промышленности почти на 10%

11:15 17.06.2020   Россия

Падение российской промышленности ускорилось в мае 2020 года, несмотря на окончание режима нерабочих дней. 

По итогам месяца объемы производства рухнули на 9,6% год к году и на 1,3% относительно предыдущего месяца, отчитался во вторник, 16 июня, Росстат, передает finanz.ru.

По сравнению с апрелем скорость падения увеличилась в 1,5 раза и заметно превысила ожидания аналитиков: консесус-прогноз Bloomberg составлял 8%.

Если в апреле промышленность оказалась под карантином, то в мае «тяжелый урон» нанесла сделка ОПЕК+, отмечает главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова: добыча нефти сократилась на 14,5% год к году и на 13,2% относительно апреля.

Спад в добыче газа оказался еще глубже - 16,6%. «Важнейшей причиной стало замедление экономической активности в странах-потребителях, включая Китай и Западную Европу», - констатирует в релизе Росстат.

Из-за снижения спроса и переполненности складов на 11,2% падает добыча угля, а максимальный обвал - на 21,4% - зафиксирован добыче «прочих полезных ископаемых», к которым относятся драгоценные камни, а также щебень, галька и песок.

В целом добывающий сектор просел на 13,5%, тогда как в несырьевом сегменте промышленности ситуация улучшилась - годовой спад замедлился с 10% до 7,2%.

Относительно апреля, впрочем, Росстат роста не зафиксировал (0%). В первую очередь пострадали отрасли, ориентированные не сложные инвестиционные товары, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

«Зоной бедствия» стали автопром, где выпуск рухнул на 42,2%, а также НПЗ, которые на 18,8% сократили производство бензина и на 16,3% - мазута.

Лишь четырем промышленным отраслям удалось остаться на плаву, указывает Полевой: это продовольствие (+1,5%), производство мебели (+2,2%), химическая промышленность (+4,4%), а также производство лекарств и медицинского оборудования (+22,4%).

Полноценный бум Росстату удалось зафиксировать в производстве мясных консервов (+50%) и спецодежды (+120%).

Майский опрос Высшей школы экономики, в котором участвовали 4 тысяч руководителей промышленных предприятий, показал, что лишь 8% из них увидели улучшения ситуации по сравнению с апреле. У 31% положение ухудшилось, а у подавляющего большинства - 61% осталось на кризисном «дне». Средняя загрузка фабрик и заводов в мае опустилась до 58,4% - это минимум с кризиса 2008 года. Уже в первом квартале треть промышленных предприятий в России были убыточны и потеряли, согласно Росстату, 1,5 триллиона рублей. Медленное восстановление цен на сырье после «идеального шторма» сулит дальнейшие проблемы не только бюджету, но и сырьевым госкорпорациям, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Газпром» получил 306 млрд рублей убытка за январь-март, «Роснефть» стала убыточной впервые с 2012 года.

Следствием кризиса может стать дальнейшее огосударствление экономики, считает Остапкович: «Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим масштабные дальнейшие изменения между долями государственных промышленных предприятий и частного бизнеса, естественно, в пользу первых».



Ще на цю тему:

16:00 17.06.2020
Богачи готовятся к бегству из России: Спрос на кипрские паспорта взлетел на 50%
12:30 17.06.2020
Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули на 70%
19:30 11.06.2020
Долги крупнейшего оборонного холдинга России погасят из бюджета
14:45 09.06.2020
Всемирный банк предсказал России худшее падение экономики среди стран бывшего СССР
12:30 01.06.2020
ЦБ спрогнозировал волну дефолтов в России
19:15 28.05.2020
Сбербанк вывез из России две трети запасов золота
19:00 28.05.2020
«Беспрецедентный провал»: Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина
18:15 22.05.2020
РЖД навечно одолжат 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян
10:40 22.05.2020
Дыра в российском бюджете превысила размер резервного фонда
10:00 20.05.2020
Импорт исчезает с полок: Поставки зарубежных товаров в Россию рухнули на 40%
08:20 20.05.2020
ВВП Росії впав на 28% через карантин та дешеву нафту
20:45 14.05.2020
На Россию надвигается цунами банкротств: Каждый третий бизнес оказался неплатежеспособен
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
20:45 17.06.2020
Российские банкиры просят правительство не переходить на отечественное ПО и IT-оборудование: нет современных технологий
19:30 17.06.2020
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
19:15 17.06.2020
"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 17.06.2020
Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу
20:00 17.06.2020
В госпитале ЧФ России учились оказывать помощь пострадавшему водолазу
19:00 17.06.2020
Посадовцям "Електроважмашу" повідомили про підозру за незаконні поставки до РФ
18:45 17.06.2020
В Крыму задержаны участники банды Басаева и Хаттаба – ФСБ РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд