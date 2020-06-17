Перевозки грузов по сети "Укрзализныци" в составе контейнерных поездов в 2020 году демонстрируют значительный рост и за период январь-май составили 108 440 TEU, что на 94% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как пишет ЦТС, об этом проинформировал и.о. члена правления АО УЗ Роман Веприцкий.

Также он напомнил, что перевозки контейнеров "Укрзализныцей" в целом демонстрируют в текущем году позитивную динамику. Так, за первые пять месяцев было перевезено 185 545 TEU, против 159 027 TEU за аналогичный период в 2019 году. Разница составляет 25 518 TEU или +16,7% г/г.

Напомним, что по состоянию на конец февраля текущего года по территории Украины курсировал 41 контейнерный поезд, из которых 32 - на регулярной основе. В течение 2019 года было организовано курсирование 26 новых контейнерных поездов.

В январе через территорию Украины впервые транзитом прошел контейнерный поезд из Китая в ЕС, для которого не потребовалась перегрузка на западной границе с широкой на европейскую ж/д колею.

В феврале одесская компания Global Ocean Link совместно с АО "Укрзализныця" отправили в первый рейс поезд с 40 и 20-футовыми контейнерами, проследовавший от станции "Никель-Побужский" в Роттердам. В апреле-мае указанная компания организовала перевозку 300 TEU в составе контейнерных поездов между украинскими городами и странами ЕС.

9 июня в Киев прибыл первый прямой контейнерный поезд Китай-Украина. 16 июня из Уханя в Киев отправился второй такой поезд, а отправка третьего запланирована на 26 июня.

Сообщается, что АО "Укрзализныця" рассматривает вариант выделения отдельного оператора, который будет обеспечивать перевозки контейнерных грузов и ритмичное движение контейнерных поездов.