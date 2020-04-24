«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
|15:30 17.06.2020
|Азербайджан
ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) с июня 2020 года восстановило контейнерные перевозки в направлениях Алят – Туркменбаши – Алят.
Как пишет portnews, об этом сообщила пресс-служба судоходной компании.
Отмечается, что для эффективного и быстрого осуществления перевозок в этих направлениях ASCO предоставил в распоряжение клиентов сухогрузные суда, принадлежащие транспортному флоту пароходства.
В состав ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», наряду с транспортным флотом, входят также специализированный флот и судоремонтные заводы.
Транспортный флот состоит из 51 судов, в том числе, 20 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, двух судов типа Ro-Ro, а также одного технического судна и одной плавучей мастерской. В состав специализированного флота входят 210 судна, в том числе 20 крановых, 25 буксирно-снабженческих, 26 пассажирских, два трубоукладывающих, шесть пожарных, семь инженерно-геологических, два водолазных и 88 служебных и вспомогательных судов.
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