Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке

15:00 17.06.2020   Турция

Подразделения турецкого спецназа в рамках операции Pençe-Kaplan уничтожают объекты террористов РКК в районе Хафтанин на севере Ирака.

Об этом сообщили в среду в Министерстве национальной обороны Турции, пишет Анадолу.

Решение о проведении операции было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе. 

На первом этапе операции уничтожены более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.

После нанесения авиаударов, была совершена высадка десанта спецназа в определенные секторы зоны операции Pençe-Kaplan.

Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил уверенность в успешности действий отрядов спецназа ВС Турции в горных районах севера Ирака.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Турции начали военную операцию "Орлиный коготь" против Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака.



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