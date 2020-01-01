Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
|15:00 17.06.2020
|Турция
Подразделения турецкого спецназа в рамках операции Pençe-Kaplan уничтожают объекты террористов РКК в районе Хафтанин на севере Ирака.
Об этом сообщили в среду в Министерстве национальной обороны Турции, пишет Анадолу.
Решение о проведении операции было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.
На первом этапе операции уничтожены более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.
После нанесения авиаударов, была совершена высадка десанта спецназа в определенные секторы зоны операции Pençe-Kaplan.
Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил уверенность в успешности действий отрядов спецназа ВС Турции в горных районах севера Ирака.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Турции начали военную операцию "Орлиный коготь" против Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака.
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